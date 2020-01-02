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02 января 2020, четверг, 13:07 7
Европа 2020-01-02T13:09:04+02:00
Українські Новини
Забастовка во Франции достигла рекордной продолжительности

Забастовка во Франции достигла рекордной продолжительности

Валерия Драгомирова
Франция, забастовки, Пенсионная реформа, Эммануэль Макрон, Париж
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

Забастовка против реформы правительства в пенсионной системе во Франции сравнялась с рекордной по продолжительности забастовкой 1986 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Несмотря на снижение количества забастовщиков в первый день нового года во Франции продолжаются перебои с железнодорожным транспортом. 1 января забастовка против пенсионной реформы сравнялась по продолжительности с самой длинной забастовкой последних лет - зимой 1986-1987 годов забастовка продолжалась 28 дней без перерыва на рождественские каникулы.


Уже сейчас очевидно, что забастовка 2019-2020 годов побьет исторический рекорд.

По данным французского оператора железных дорог SNCF, количество бастующих в новом году сократилась до 7,6%. Однако перебои с общественным транспортом остаются значительными. В первый день нового года на линии вышло только 20% пригородных электричек, примерно 40% региональных поездов и только 30% высокоскоростных поездов TGV.

После новогоднего обращения президента Эммануэля Макрона, в котором глава государства заявил, что не собирается отказываться от пенсионной реформы, профсоюзы призвали всех французов присоединиться к забастовке.

Как сообщали Українські Новини, в день "нормандской встречи" в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки. 

Кроме того, в Париже танцоры протестовали Макрону с помощью "Лебединого озера"

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