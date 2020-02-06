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06 февраля 2020, четверг, 14:18 33
Европа 2020-02-06T14:19:23+02:00
Українські Новини
Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки в Париже

Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки в Париже

Валерия Драгомирова
Забастовка, Пенсионная реформа, Париж, Эйфелевая башня
Париж. Фото: pixabay
Париж. Фото: pixabay

Сегодня, 6 февраля, Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы, к которой присоединились и сотрудники компании, обслуживающей памятник.

Об этом сообщает сообщает "Европейская правда".

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.Кроме того, Лувр предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы закрыты.

В то же время на сайтах Центра Помпиду или Музея д'Орсе информации о том, что учреждения меняют график своей работы из-за забастовки, пока нет.


В четверг в Париже проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие и сотрудники транспортного сектора, в том числе наземного общественного транспорта.

Сообщается, что Эйфелеву башню закрывают для посетителей уже в четвертый раз с начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы.

Как сообщали Українські Новини, забастовка во Франции достигла рекордной продолжительности. 

Ранее в Париже танцоры протестовали Макрону с помощью "Лебединого озера"

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