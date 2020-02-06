Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки в Париже

Сегодня, 6 февраля, Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы, к которой присоединились и сотрудники компании, обслуживающей памятник.

Об этом сообщает сообщает "Европейская правда".

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.Кроме того, Лувр предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы закрыты.

В то же время на сайтах Центра Помпиду или Музея д'Орсе информации о том, что учреждения меняют график своей работы из-за забастовки, пока нет.



В четверг в Париже проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие и сотрудники транспортного сектора, в том числе наземного общественного транспорта.

Сообщается, что Эйфелеву башню закрывают для посетителей уже в четвертый раз с начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы.



Как сообщали Українські Новини, забастовка во Франции достигла рекордной продолжительности.



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