В масштабном ДТП в Венгрии погибли двое украинцев, еще семь - ранены

В Венгрии из-за столкновения пяти транспортных средств на трассе M3 в направлении Будапешта погибли двое граждан Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Karpat Hir.

Сообщается, что авария произошла в пятницу утром на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.

Как сообщает портал BPI Autosok, сначала столкнулись два легковых автомобиля, которые остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги.



В результате один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.



В изуродованные авто на дороге позже врезались еще два транспортных средства.



Как сообщали Українські Новини, в Чехии в ДТП погибли двое украинцев.



Ранее в Воронеже из-за снегопада перевернулся автобус, пострадали 14 украинцев.



По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях снегопада.