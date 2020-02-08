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08 февраля 2020, суббота, 21:51 32
Происшествия 2020-02-08T21:52:11+02:00
Українські Новини
В масштабном ДТП в Венгрии погибли двое украинцев, еще семь - ранены

В масштабном ДТП в Венгрии погибли двое украинцев, еще семь - ранены

Валерия Драгомирова
Трасса М3, Украинцы, Венгрия, ДТП
ДТП. Фото: fuzeshirek.hu
ДТП. Фото: fuzeshirek.hu

В Венгрии из-за столкновения пяти транспортных средств на трассе M3 в направлении Будапешта погибли двое граждан Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Karpat Hir.

Сообщается, что авария произошла в пятницу утром на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.

Как сообщает портал BPI Autosok, сначала столкнулись два легковых автомобиля, которые остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги.


В результате один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

В изуродованные авто на дороге позже врезались еще два транспортных средства.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии в ДТП погибли двое украинцев

Ранее в Воронеже из-за снегопада перевернулся автобус, пострадали 14 украинцев.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях снегопада. 

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