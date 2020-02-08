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08 февраля 2020, суббота, 19:48 26
Силовые структуры 2020-02-08T19:49:06+02:00
Українські Новини
Бывшие копы организовали в Киевской области нарколабораторию

Бывшие копы организовали в Киевской области нарколабораторию

Ольга Фандорина
Метамфетамин, Нарколаборатория, Полицейские, Наркотики

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали нарколабораторию в Киевской области, организованную бывшими полицейскими.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают Українські Новини.

"СБУ ликвидировала в Киевской области мощную нарколабораторию по изготовлению метадона и амфетамина. В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес бывшие работники полиции. Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. В месяц злоумышленники изготавливали до 5 кг метадона и до 10 кг амфетамина. "Товар" наркодельцы сбывали дилерам по всей территории Украины. За полученные деньги участники группировки покупали дома, квартиры и элитные авто. Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного "производства" правоохранители изъяли более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина", - говорится в нем.

Согласно сообщению, стоимость наркотиков на черном рынке составляет 4,9 млн гривен.

Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, который находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков.

Сотрудники СБУ задержали в нарколаборатории 3 участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Среди задержанных 2 организатора - бывшие полицейские.

Как сообщали Українськi Новини, 2 августа полиция задержала 6 подозреваемых в производстве и продаже наркотиков и изъяла марихуаны на 20 млн гривен в Запорожской области.

Также полиция ликвидировала 3 промышленные нарколаборатории в Луганской области.

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