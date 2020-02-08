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08 февраля 2020, суббота, 19:12 62
Общество 2020-02-08T19:12:47+02:00
Українські Новини
Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого полуфинала

Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого полуфинала

Ольга Фандорина
Евровидение, Трансляция, Нацотбор Евровидения, Евровидение-2020

Национальный отбор на Евровидение 2020 в Украине стартует 8 февраля. Именно в этот день пройдет первый полуфинал. Второй отбор состоится 15 февраля, а финал Нацотбора пройдет 22 февраля.

Транслировать Нацотбор Евровидения 2020 будут телеканалы СТБ и UA: Перший.

Первый полуфинал пройдет в субботу, 8 февраля с началом трансляции в 18:00. Из 16 участников национального отбора в первой части выступят восемь.

Список участников первого полуфинала Нацотбора Евровидения-2020:

  1. [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. Kruеь
  5. Go-A
  6. Cloudless
  7. Gio
  8. Assol

Победители первого полуфинала исполнят свои песни в финале вместе с сильнейшими во второй части соревнования.

Напомним, как проголосовать за понравившегося участника.

Также букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020. А организаторы Евровидения-2020 рассказали о том, что первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.

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