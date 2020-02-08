Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого полуфинала

Национальный отбор на Евровидение 2020 в Украине стартует 8 февраля. Именно в этот день пройдет первый полуфинал. Второй отбор состоится 15 февраля, а финал Нацотбора пройдет 22 февраля.

Транслировать Нацотбор Евровидения 2020 будут телеканалы СТБ и UA: Перший.

Первый полуфинал пройдет в субботу, 8 февраля с началом трансляции в 18:00. Из 16 участников национального отбора в первой части выступят восемь.

Список участников первого полуфинала Нацотбора Евровидения-2020:

[О] Jerry Heil Katya Chilly Kruеь Go-A Cloudless Gio Assol

Победители первого полуфинала исполнят свои песни в финале вместе с сильнейшими во второй части соревнования.

Напомним, как проголосовать за понравившегося участника.

Также букмекеры назвали десятку лидеров Евровидения-2020. А организаторы Евровидения-2020 рассказали о том, что первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.