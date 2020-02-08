Зарплати в Кабміні Гончарука істотно вище, ніж були при Гройсмане

У грудні 2019 року міністрам та заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн, що значно перевищує середню зарплату в країні, яка становить 10,5 тис. грн. Доходи нинішньої урядової команди у два-п'ять разів перекрили ті суми, які отримували міністри та їх заступники у Кабміні Володимир Гройсман. Про це повідомляє Новий час.

В той же час загальні витрати на утримання чиновницького апарату також зростають. Зокрема, В держбюджеті-2020 на фінансування видатків секретаріату Кабміну виділили майже 1, 1 млрд грн - на 25,6% більше, ніж у 2019-му (848 млн грн). А Верховна Рада на свої потреби отримала 2 млрд грн, що на 338 млн грн більше. І самого главу держави тепер будуть обслуговувати щедріше: Держуправління справами (ДУС), яке забезпечує роботу президента і його Офісу (ВП), за даними з держбюджету 2020 року, зможе розпоряджатися 2, 4 млрд грн - це плюс 5% до минулого року.

"Влада не пояснила суспільству, для чого підвищується заробітна плата топ-чиновників, навіщо це потрібно і що це дасть кожному громадянину", - вважає Володимир Омелян, міністр інфраструктури в уряді Гройсмана.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що доведеться прощатися з міністрами, які не погодяться на запропоновану зарплату.

Тим часом 43 чиновника Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень: повний список.