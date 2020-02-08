Зарплати в Кабміні Гончарука більше, ніж в урядах Чехії і Польщі

За останній місяць 2019 року міністри Кабінету міністрів отримали гігантські премії і надбавки, що не на жарт обурило українців, як і новина про зарплаті голови "Укрпошти" розміром з два річних окладу президента США. Українські Новини зібрали дані про передноворічних зарплати всіх міністрів і їх заступників. А тим часом стало відомо, що зарплати в Кабміні Гончарука більше, ніж в урядах Чехії та Польщі. Про це повідомляє НВ.

Середня зарплата міністра в Чехії становить близько 150 тис. чеських крон ($ 6,5 тис.). Що приблизно дорівнює доходам їх українських колег. "Навіть для Праги це висока зарплата. Є зарплати в 150-200 тис. крон, але це в комерційному секторі. З держслужбовців схожі мають тільки президент і прем'єр-міністр", - каже політолог.

У той же час середня зарплата в чеській столиці наближається до 40 тис. крон ($ 1,7 тис.), а в Києві складає 15,9 тис. грн ($ 646). І якщо оплата праці чеського топ-чиновника тільки в 3,7 рази більше, ніж у середньостатистичного пражанина, то в Києві - приблизно в 10 разів.

Польські міністри отримують менше, ніж їхні українські і навіть чеські колеги, - дещо більше 12 тис. Злотих ($ 3,1 тис.) В місяць, - розповідає журналістка видання Krytyka Polityczna Олена Бабакова. І різниця між заробітками і середньою зарплатою в країн 5 тис. злотих ($ 1,3 тис.), менше - 2,3 рази.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що доведеться прощатися з міністрами, які не погодяться на запропоновану зарплату.

Тим часом 43 чиновника Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень: повний список.