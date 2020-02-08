В аэропорту Запорожья случилась драка, в которой пострадал пограничник

В аэропорту Запорожья семейная пара устроила драку с пограничниками. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 8 февраля.

Инцидент произошел накануне утром из-за задержки выдачи багажа. Супружеская пара прилетала из египетского Шарм-эль-Шейха и самостоятельно хотела разгрузить свои чемоданы. При этом пограничники отметили, что пара, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Ее муж на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться", – говорится в сообщении.

Сотрудницу погранслужбы госпитализировали. Она обратилась в полицию в связи с получением телесных повреждений.

В отношении пассажиров были составлены административные протоколы по ст. 185-10 Административного кодекса Украины (за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей).

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