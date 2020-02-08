подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 февраля 2020, суббота, 16:34 11
Происшествия 2020-02-08T16:35:06+02:00
Українські Новини
В аэропорту Запорожья случилась драка, в которой пострадал пограничник

В аэропорту Запорожья случилась драка, в которой пострадал пограничник

Ольга Фандорина
аэропорт Запорожье, Пограничник, Драка, Драка в аэропорту

В аэропорту Запорожья семейная пара устроила драку с пограничниками. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 8 февраля.

Инцидент произошел накануне утром из-за задержки выдачи багажа. Супружеская пара прилетала из египетского Шарм-эль-Шейха и самостоятельно хотела разгрузить свои чемоданы. При этом пограничники отметили, что пара, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Ее муж на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться", – говорится в сообщении.

Сотрудницу погранслужбы госпитализировали. Она обратилась в полицию в связи с получением телесных повреждений.

В отношении пассажиров были составлены административные протоколы по ст. 185-10 Административного кодекса Украины (за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей).

Ранее в Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой. Также в Дарницком районе Киева произошла стрельба, ранен мужчина.

Тем временем, под утро 1 января в центре Киева произошла массовая драка, которая закончилась использованием огнестрельного оружия. 

Больше новостей о: аэропорт Запорожье Пограничник Драка Драка в аэропорту

Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев
После прибытия из Хубэя украинцев изолируют на 14 дней
Новости
В аэропорту Запорожья случилась драка, в которой пострадал пограничник 16:34
Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными 16:06
Расследование коррупции Павелко зависит исключительно от генерального прокурора, - Григорий Мамка 15:40
В Винницкой области депутата горсовета поймали на вымогательстве 100 тысяч 15:12
мfacebook.com/navy.mil.gov.ua
В "Кузнице на Рыбальском" начали строить 2 боевых катера для ВМС 15:00
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Пенсии. Фото: censor.net
Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев 06:15
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
В США блокировали поставку вооружений для Украины на $30 млн, – СМИ 18:33
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
больше новостей
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok