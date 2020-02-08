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  • Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными
08 февраля 2020, суббота, 16:06 22
Политика 2020-02-08T16:06:26+02:00
Українські Новини
Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными

Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными

Ольга Фандорина
Экс-беркутовцы, Возвращение, Беркут, Расстрелы на Майдане
Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко. Фото: lb.ua
Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко. Фото: lb.ua

Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Сергей Тамтура и Александр Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года.

Об этом в социальной сети Facebook написал их адвокат Александр Горошинский, передают Українськi Новини.

Тамтура и Маринченко написали обращение к Президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, в котором высказали свою позицию в отношении ранее проведенного обмена и возвращения в Киев.

"Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виновными нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году. Все это время руководство Украины использовало нас, чтобы "отчитываться" перед частью украинского народа о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане. Это позволяло этим политикам скрывать настоящих организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года", - заявили они.

Также они отметили, что решение суда отпустить их из-под стражи никак не было связано с обменом - оно было мотивировано тем, что "прокурором не доказана обоснованность подозрения в совершении умышленных убийств и покушений на такие убийства".

Тамтура и Маринченко указывают, что после их освобождения под домашний арест их сослуживцы Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский оставались под стражей и впоследствии появилась возможность их освобождения в рамках обмена на условиях "всех на всех".

"Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка "на обмен", мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене", - заявляют экс-беркутовцы.

Они называют события 2014 года государственным переворотом.

"А часть протестующих ни были мирными - они были вооруженными преступниками. Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия!" - говорится в сообщении.

Тамтура и Маринченко призывают Зеленского, Рябошапку и депутатов Рады немедленно отменить закон об амнистии участников Майдана и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов.

Также они заверяют, что будут принимать участие в судебных заседаниях по делам Майдана.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко По данным СМИ, в результате обмена самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана, и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

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