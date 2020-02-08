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08 февраля 2020, суббота, 14:18 20
Политика 2020-02-08T14:18:49+02:00
Українські Новини
На Протасовом Яру поезд сбил девушку в наушниках

На Протасовом Яру поезд сбил девушку в наушниках

Ольга Фандорина
Протасов Яр, Соломенский район, Смерть под поездом
Девушка была в наушниках и не слышала сигналы приближающегося поезда. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Девушка была в наушниках и не слышала сигналы приближающегося поезда. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

На станции Протасов Яр в Соломенском районе Киева поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что девушка была в наушниках и не слышала сигналы приближающегося поезда.

"Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не обратила внимания на поезд, который приближался к станции. Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках", - говорится в сообщении.

От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте.

По данному факту полиция начала уголовное производство.

Как сообщали Українські Новини, поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку, она не услышала его из-за наушников.

Под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.

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