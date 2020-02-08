На Протасовом Яру поезд сбил девушку в наушниках

Девушка была в наушниках и не слышала сигналы приближающегося поезда. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Девушка была в наушниках и не слышала сигналы приближающегося поезда. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

На станции Протасов Яр в Соломенском районе Киева поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что девушка была в наушниках и не слышала сигналы приближающегося поезда.

"Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не обратила внимания на поезд, который приближался к станции. Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках", - говорится в сообщении.

От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте.

По данному факту полиция начала уголовное производство.

Как сообщали Українські Новини, поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку, она не услышала его из-за наушников.

Под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.