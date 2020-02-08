На Протасовом Яру поезд сбил девушку в наушниках

На станции Протасов Яр в Соломенском районе Киева поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. Отмечается, что девушка была в наушниках и не слышала сигналы приближающегося поезда. "Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не обратила внимания на поезд, который приближался к станции. Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках", - говорится в сообщении. От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте. По данному факту полиция начала уголовное производство. Как сообщали Українські Новини, поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку, она не услышала его из-за наушников. Под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.