подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 февраля 2020, суббота, 13:25 46
Политика 2020-02-08T13:25:27+02:00
Українські Новини
После прибытия из Хубэя украинцев изолируют на 14 дней

После прибытия из Хубэя украинцев изолируют на 14 дней

Анна Рудык
Коронавирус, вирус в Китае, Ухань, Коронавирус в Китае
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

Всех прибывших из Хубэя (Китай) украинцев будут отправлять в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Так, сообщается, что Кабмин установил временные ограничения для прибывших на территорию Украины из китайской провинции Хубэй в связи с вспышкой коронавируса.

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью. При этом 71% всех случаев инфицирования зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.

Как сообщали Українські Новини, количество погибших от коронавируса увеличилось до 724.

Ранее в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.

Больше новостей о: Коронавирус вирус в Китае Ухань Коронавирус в Китае

Количество погибших от коронавируса увеличилось до...
В Китае у младенца через сутки после рождения выяв...
В Китае назвали предположительную причину вспышки ...
На круизном лайнере зараженных коронавирусом трясе...
Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника
Новости
После прибытия из Хубэя украинцев изолируют на 14 дней 13:25
Шокин опровергает информацию об оскорблениях в адрес Порошенко 13:00
Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев 12:35
Одессита подозревают в завладении 1 млн гривен украинского банка 11:45
Задержание депутата на взятке. Фото: прокуратура
В Винницкой области депутат горсовета попался на крупной взятке 11:20
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Пенсии. Фото: censor.net
Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев 06:15
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор "Укрпочты", 500 млн получено из госбюджета 07:30 Документ
больше новостей
Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор "Укрпочты", 500 млн получено из госбюджета
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok