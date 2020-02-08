После прибытия из Хубэя украинцев изолируют на 14 дней

Всех прибывших из Хубэя (Китай) украинцев будут отправлять в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Так, сообщается, что Кабмин установил временные ограничения для прибывших на территорию Украины из китайской провинции Хубэй в связи с вспышкой коронавируса.

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью. При этом 71% всех случаев инфицирования зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.

Как сообщали Українські Новини, количество погибших от коронавируса увеличилось до 724.

Ранее в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.