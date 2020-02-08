В Винницкой области депутат горсовета попался на крупной взятке

Вчера, 7 февраля, в Винницкой области правоохранители разоблачили депутата одного из городских советов Винницкой области, который, по данным следствия, обещал за 100 тыс. долларов предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, сообщается, что депутат, вероятно заручившись поддержкой городского главы и еще трех пособников, двое из которых якобы является "влиятельными в криминальном мире лицами", обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора по неправомерной выгоде в сумме 100 тыс долл США.

"Указанные лица задержаны при попытке получения части денежных средств в сумме 20 тыс долл США. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также другие средства и оружие. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

"Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - отметили в прокуратуре.

В Винницкой области депутат попался на взятке. Фото: прокуратура

Как сообщали Українські Новини, начальника из секретариата Кабмина подозревают в получении 2 млн гривен взятки.

Ранее сотрудника "Укроборонпрома" поймали на взятке.