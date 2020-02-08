подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 февраля 2020, суббота, 11:20 106
Судебная власть 2020-02-08T11:21:25+02:00
Українські Новини
В Винницкой области депутат горсовета попался на крупной взятке

В Винницкой области депутат горсовета попался на крупной взятке

Анна Рудык
Взяточничество, Взятка, взятка чиновнику, вымогательство взятки
Задержание депутата на взятке. Фото: прокуратура
Задержание депутата на взятке. Фото: прокуратура

Вчера, 7 февраля, в Винницкой области правоохранители разоблачили депутата одного из городских советов Винницкой области, который, по данным следствия, обещал за 100 тыс. долларов предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, сообщается, что депутат, вероятно заручившись поддержкой городского главы и еще трех пособников, двое из которых якобы является "влиятельными в криминальном мире лицами", обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора по неправомерной выгоде в сумме 100 тыс долл США.

"Указанные лица задержаны при попытке получения части денежных средств в сумме 20 тыс долл США. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также другие средства и оружие. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

"Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - отметили в прокуратуре.

В Винницкой области депутат попался на взятке. Фото: прокуратураВ Винницкой области депутат попался на взятке. Фото: прокуратура

Как сообщали Українські Новини, начальника из секретариата Кабмина подозревают в получении 2 млн гривен взятки.

Ранее сотрудника "Укроборонпрома" поймали на взятке.

Больше новостей о: Взяточничество Взятка взятка чиновнику вымогательство взятки

Под Днипром с моста упал автомобиль, а в Виннице н...
Чиновнику из секретариата Кабмина, попавшемуся на ...
НАБУ вручило Мунтяну подозрение о вымогательстве $...
В Полтавской области чиновник ГФС попался на взятк...
Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника
Новости
Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев 12:35
Одессита подозревают в завладении 1 млн гривен украинского банка 11:45
Задержание депутата на взятке. Фото: прокуратура
В Винницкой области депутат горсовета попался на крупной взятке 11:20
Арахамия прокомментировал обыски на "1+1", заступившись за журналистов 10:55
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника 10:05
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Пенсии. Фото: censor.net
Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев 06:15
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
больше новостей
Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор "Укрпочты", 500 млн получено из госбюджета
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok