Для игры "The Sims" пытались создать язык, смешав украинский с суахили и индианским

Создатели популярной компьютерной игры The Sims пытались создать уникальный язык для своих персонажей "simlish", совместив слова из украинского, суахили и языка индейцев навахо и чероки. Об этом сообщает The Verge.

Так, сообщается, что особый язык для "симов" пытались создать в течение полугода. Разработчики хотели наделить персонажей человеческими эмоциями, но лишить их возможности общаться, чтобы не перегружать симулятор.

Отмечается. что самое сложное было озвучить "симов". Для этого позвали актера Стивена Карена. В тексте, который ему дали, были перемешаны слова с украинского, суахили и языка индейцев навахо и чероки. И читая их, автор не смог передать эмоции. Тогда его попросили придумывать слова на ходу, но с эмоциями. У него все получилось. Женские голоса поручили озвучивать актрисе Джерри Лоулор.

Лингвист Анджела Карпентер из Колледжа Уэллсли (США) объяснила изданию, что в "simlish" встречаются латинские корни слов, что заметно по тому, как он звучит. Что касается словообразования, то "simlish" напоминает baby talk (сюсюканье). Например, "привет" на выдуманном языке звучит как "суль-суль".

Как сообщали Українські Новини, телеканал НВО выпустил стратегию по "Игре престолов".

Тем временем украинцы смогут бесплатно учить украинский язык в онлайн-режиме.