Аномальные морозы наступают: украинцев предупредили об ухудшении погоды

На выходных в Украине ожидается ухудшение погодных условий, а именно сильное похолодание до -16 градусов в некоторых регионах. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что 8-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, однако температура опустится местами до -16.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 8 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем 0…-2 градуса.

Тем временем весна ожидается тоже с нетипичной для этого времени года погодой. Так, в марте 2020 года в Украине возможно возвращение зимней погоды. В апреле года синоптики прогнозируют заморозки, а в мае уже можно ожидать летнюю жару.

