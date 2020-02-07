В Гонконге ученые изобрели самый быстрый прибор для диагностики заражения коронавирусом

В Гонконге, где полгода назад прошли длительные митинги по поводу закона об экстрадиции, ученые из университета науки и техники разработали портативное устройство для быстрой диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба университета. В частности, изобретатели университета после резко-возрастающей эпидемии коронавируса , разработали самый быстрый в мире прибор для диагностики 2019-nCoV. Ученые заявляют, что их прибор дает возможность за 40 минут определить наличие или отсутствие вируса. До этого самые быстрые технологии давали результат в промежутке от 1,5 до 3 часов. Также сообщается, что устройство исследует образцы, взятые из носовой полости больного, и может обрабатывать до восьми образцов одновременно. В вузе добавили, что устройство уже получил международный сертификат, и его уже начали использовать в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй. Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом. Также в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса.