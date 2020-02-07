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  • В Гонконге ученые изобрели самый быстрый прибор для диагностики заражения коронавирусом
07 февраля 2020, пятница, 19:48 13
Мир 2020-02-07T19:48:38+02:00
Українські Новини
В Гонконге ученые изобрели самый быстрый прибор для диагностики заражения коронавирусом

В Гонконге ученые изобрели самый быстрый прибор для диагностики заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
Гонконг, Университет, Эксперты, Изобретение, Коронавирус, Борьба с коронавирусом
Ученый.Лаборатория.Фото:pixabay
Ученый.Лаборатория.Фото:pixabay

В Гонконге, где полгода назад прошли длительные митинги по поводу закона об экстрадиции, ученые из университета науки и техники разработали портативное устройство для быстрой диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В частности, изобретатели университета после резко-возрастающей эпидемии коронавируса , разработали самый быстрый в мире прибор  для диагностики 2019-nCoV.

Ученые заявляют, что их прибор дает возможность за 40 минут определить наличие или отсутствие вируса.

До этого самые быстрые технологии давали результат в промежутке от 1,5 до 3 часов.

Также сообщается, что устройство исследует образцы, взятые из носовой полости больного, и может обрабатывать до восьми образцов одновременно.

В вузе добавили, что устройство уже получил международный сертификат, и его уже начали использовать в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом.

Также в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса.

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