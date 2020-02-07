Новосад отклонила "языковые" предложения главы МИД Венгрии Сийярто

Министр образования Анна Новосад отклонила "языковые" предложения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 7 февраля Новосад и министр иностранных дел Вадим Пристайко встретились с министром иностранных дел Венгрии.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами", - отметила Новосад.

Сийярто во время встречи сообщил, что Венгрия готова поддержать проект по усовершенствованию стандарта изучения украинского языка как государственного, а также поддержать разработку методик для преподавания украинского языка для меньшинства.

Он предложил Новосад рассмотреть две возможности, которые могли бы, по его мнению, обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины.

В частности, он предложил приравнять венгерский язык к языку коренного народа и увеличить количество часов на изучение украинского языка за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

По поводу увеличения количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском Новосад отметила, что Украина не может заставить учиться детей в течение 7 дней в неделю, именно к такому результату, по ее мнению, может привести подобная инициатива.

"Мы имеем четкие границы, какой должна быть нагрузка ребенка. Если мы увеличим ее - это уже угроза для здоровья детей", - добавила министр.

Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по мнению Новосад, это политический вопрос, который на данный момент не стоит поднимать.

"Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Новосад.

Министр подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина должна изменить языковые нормы нового закона о среднем образовании для улучшения изучения государственного языка венграми Закарпатья.

Ранее сообщалось, что Петер Сийярто - противник украинского закона об образовании и языке, так как по его мнению, он нарушает права венгерского национального меньшинства. Глава МИД также назвал языковой закон "неприемлемым" и приписал его к антивенгреской политике