Новосад відхилила "мовні" пропозиції глави МЗС Угорщини Сійярто

Міністр освіти Новосад Ганна відхилила "мовні" пропозиції міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти, передають Українські Новини.

Згідно йому, 7 лютого Новосад і міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко зустрілися з міністром закордонних справ Угорщини.

"Основний лейтмотив цієї зустрічі - ми закриваємо політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання національних меншин і зосереджуємося на роботі з вчителями і методистами", - зазначила Вона.

Сійярто під час зустрічі повідомив, що Угорщина готова підтримати проект з удосконалення стандарту вивчення української мови як державної, а також підтримати розробку методик викладання української мови для меншості.

Він запропонував Новосад розглянути дві можливості, які могли б, на його думку, забезпечити кращі умови для вивчення рідної мови для угорської громади.

Зокрема, він запропонував прирівняти угорську мову до мови корінного народу і збільшити кількість годин на вивчення української мови за рахунок збільшення годин на предмет "Українська мова".

З приводу збільшення кількості годин на вивчення української мови без зменшення кількості досліджуваних предметів угорською Новосад зазначила, що Україна не може примусити дітей вчитися протягом 7 днів в тиждень, саме до такого результату, на її думку, може призвести подібна ініціатива.

"Ми маємо чіткі межі, яким має бути навантаження дитини. Якщо ми збільшимо його - це вже загроза для здоров'я дітей", - додала міністр.

Що стосується визнання угорської меншини корінним народом, то, на думку Експертів, це політичне питання, яке на даний момент не варто піднімати.

"Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушить закладені основні принципи. Корінними народами зараз розглядаються ті, які не мають іншої держави, крім України, яка відстоює розвиток їх культурної і мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає", - зазначила Вона.

Міністр підкреслила, що Україна послідовно виконала всі рекомендації Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що Україна повинна змінити мовні норми нового закону про середню освіту для поліпшення вивчення державної мови угорцями Закарпаття.

Раніше повідомлялося, що Петер Сійярто - противник українського закону про освіту і мову, оскільки на його думку, він порушує права угорської національної меншини. Глава МЗС також назвав мовний закон "неприйнятним " і приписав його до антиугорської політики.