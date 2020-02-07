В Киеве объединили охранные зоны "Софии Киевской" и Киево-Печерской лавры

Министерство культуры, молодежи и спорта объединило буферные зоны Киево-Печерской лавры и национального заповедника "София Киевская", в котором не разрешили проводить богослужения греко-католикам, в одну буферную зону объектов всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко на пресс-конференции в пятницу, передают Українські Новини.

"Мы все знаем, что в Киеве находятся объекты ЮНЕСКО: "София Киевская" и Киево-Печерская лавра... В этом году мы объединили охранные зоны, буферные зоны этих 2 объектов", - сказала она.

Согласно информации Минкультуры, в 2017 году существовало 2 отдельных буферных зоны для "Софии Киевской" и Киево-Печерской лавры общей площадью 356,93 га, сейчас объединенная буферная зона составляет 476,08 га.

По словам Фоменко, в эту расширенную зону вошли вся улица Крещатик, Майдан Незалежности, Андреевский холм и Владимирская горка, а также склоны реки Днепр.

Она отметила, что буферная зона поделена на 9 подзон и регулирует вопросы разрешения/запрета на новые постройки, а также их высотности.

Буферная зона создана для сохранения памятников ЮНЕСКО путем регулирования каких-либо застроек вокруг них, а также запрета на размещение рекламы на памятниках.

Фоменко отметила, что объединенную зону необходимо внести в генеральный план Киева, чтобы она стала действительной.

Также Фоменко сообщила, что в текущем году планируется утверждение буферных зон во Львове и Черновцах.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что эти буферные зоны были утверждены 31 января 2020 года и отправлены на рассмотрение в ЮНЕСКО, где этот вопрос будет рассматриваться на очередной летней сессии.

Кроме этого, Фоменко сообщила, что на следующей неделе в Киев прибудет миссия ЮНЕСКО, которая будет анализировать условия сохранения в Украине объектов, отнесенных к объектам всемирного наследия.

Как сообщали Українські Новини, Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше здания на Майдане Незалежности по адресу Софиевская, 1. Отмечалось, что здание не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.

Одновременно, зоне отчуждения в Чернобыле хотят предоставить статус памятника национального значения и статус наследия ЮНЕСКО.