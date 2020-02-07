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07 февраля 2020, пятница, 19:05 180
Экономика 2020-02-07T19:45:01+02:00
Українські Новини
Перед выходными гривна на межбанке снова укрепилась

Перед выходными гривна на межбанке снова укрепилась

Анна Рудык
Курс валют, Межбанковский валютный рынок, Межбанк, Курс гривны
Деньги. Фото: prozoro.info
Деньги. Фото: prozoro.info

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 9 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 24,52 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,50-24,53 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,56-24,58 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,50-24,53 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,29% с 23,74 UAH/USD до 24,52 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 6 февраля на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD. Средний курс покупки евро понизился на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков упал на 5 копейки до 3,43 гривен за 10 рублей.

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