У итальянца после поездки в Китай обнаружили коронавирус

В то время как во Франции уже пять человек заразились коронавирусом, гражданин Италии получил положительный результат на новый коронавирус после возвращения из Китая. Общее количество подтвержденных случаев в стране возросло до трех.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Один из 56 граждан Италии, прилетевших домой на этой неделе из города Ухань, получил положительный результат на вирус.

После высадки в Риме в понедельник, эвакуированные находились на карантине в целях предосторожности на военном объекте на окраине итальянской столицы.

В настоящее время мужчина находится в изоляции в Римском национальном институте инфекционных заболеваний.

Это третий подтвержденный случай коронавируса в Италии и первый среди итальянских граждан. Ранее на территории страны зафиксировали два случая коронавируса у туристов из Китая.

По данным медиков, женщина и мужчина в возрасте 60 лет находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Между тем, все пассажиры, прибывающие в итальянские аэропорты, в том числе из Европы и на некоторых внутренних рейсах, систематически проверяются на наличие высокой температуры.

Все прямые рейсы между Италией и Китаем остаются приостановленными после того, как итальянское правительство объявило чрезвычайное положение.



Как сообщали Українські Новини, ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом.



Ранее в Китае у младенца через сутки после рождения выявили коронавирус.





