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08 февраля 2020, суббота, 07:25 17
Lifestyle 2020-02-08T07:25:01+02:00
Українські Новини
Есть ли на борту врач: что делать, если стало плохо в самолете

Есть ли на борту врач: что делать, если стало плохо в самолете

Кира Молчанова
Самолет, Первая помощь, Авиаперелет, советы для удобного авиаперелета
Самолет Swiss Airlines. Фото: swiss.com
Самолет Swiss Airlines. Фото: swiss.com

Недомогания на борту – не редкость. Пассажиры часто сталкиваются с головной болью, шумом в ушах, тошнотой, головокружением, слабостью, приступами паники и другими неприятными симптомами, а украинский врач Елена Федченко даже приняла роды у гражданки Таиланда на борту самолета, которая летела из Катара в Таиланд. Українські Новини расскажут, что сделать, если на борту самолета пассажиру стало плохо.

Почему появляются недомогания

Во время полета тело человека подвергается значительным перегрузкам, которых в привычной жизни нет. Стресс при посадке и взлете, длительность путешествия, зоны турбулентности, маневры пилотов – все это плохо сказывается на всех системах организма. В такие моменты обостряются хронические болезни и возрастает риск попасть в больницу.

Постепенно неприятные симптомы будут пропадать, и пассажиру будет все комфортнее чувствовать себя в самолете, но полностью избавиться от неприятностей во время перелета удается не всем.

В группе риска находятся пассажиры, склонные к следующим клиническим состояниям:

  • ишемическая болезнь сердца;
  • стенокардия;
  • гипертония;
  • вегето-сосудистая дистония;
  • патологии мозгового кровообращения;
  • хронические заболевания желудка и кишечника;
  • патологическая тревожность, нервозность;
  • фобии;
  • тромбоз, тромбофлебит;
  • пневмония;
  • астма,
  • острые воспалительные заболевания дыхательных путей;
  • отит.

Добавим сюда тех, кто недавно перенес операции, восстанавливается после инсульта, беременных и пожилых людей.

Как помочь себе во время перелета

Есть несколько правил, следуя которым можно минимизировать риски того, что в небе станет плохо:

  • накануне полета отказаться от физических нарезок, выспаться, постараться не нервничать;
  • перед полетом не пить алкоголь, крепкий чай, кофе, энергетики, не есть жирную пищу;
  • если на борту повышенная влажность, то следует чаще пить воду и отказаться от употребления сладких соков, чая и кое;
  • если пассажир носит контактные линзы, то от них следует отказаться и надеть очки, чтобы избежать рези в глазах;
  • надо одеться так, чтобы ткань не сковывала движения и не затрудняла вдыхание. Предпочтение лучше отдать натуральным тканям, чтобы кожа могла дышать;
  • переедать на борту нельзя. Лучше съесть легкий сбалансированный ланч;
  • во время длительных перелетов ухудшается циркуляция крови, сосуды резко сокращаются, от чего может разболеться голова, зашуметь в ушах и опухнуть конечности. Чтобы избежать этого, желательно взять с собой теплые носки и переобуться в салоне в них. А чтобы мышцы не затекали, можно делать расслабляющую гимнастику, но так, чтобы не мешать другим пассажирам;
  • многие люди во время перелета страдают от перепадов давления в воздухе: закладывает уши, становится трудно дышать. Народные средства советуют в этих случаях пососать конфету, зевнуть, пожевать жвачку. Медики советуют сосудосуживающим спреем для носа;
  • с головокружением и тошнотой помогает справиться переключение внимания. Иногда достаточно посмотреть в окно или сосредоточиться на любом предмете в салоне;
  • люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны запастить лекарствами на случай, если им станет плохо. Чаще всего в такую аптечку входят успокоительные и средства и для снижения давления;
  • часто причина ухудшения здоровья – это переживания. Нужно помнить, что самолет – наиболее безопасный вид транспорта, современные пилоты и стюардессы – это высоко квалифицированные специалисты, а здоровью пассажира ничто не угрожает. 

Важно помнить, что если со здоровьем пассажира случились серьезные проблемы, то пилот посадит самолет в ближайшем аэропорту, и пострадавшего немедленно госпитализируют.

К кому обращаться, если стало плохо

При любых заболеваниях нужно обратиться к бортпроводнице. В самолете обязательно есть аптечка, в которой найдутся анальгетики, болеутоляющие, капли для носа, антациды и антигистаминные средства. Также там скорее всего будет перевязочный материал, тонометры, глюкометры и градусники.

Стоит помнить, что у стюардесс редко бывает медицинское образование. Бортпроводницы же умеют делать искусственное дыхание, определять шок, делать непрямой массаж сердца. Если сличается что-то экстренное, что по громкой связи среди пассажиров ищут врача, которого просят помочь.

Как писали Українські Новини, есть несколько способов борьбы с укачиванием, головными болями, заложенностью носа и ушей во время авиаперелета.

Тем временем, гендиректор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади предложил авиакомпаниям отказаться от бизнесс-класса на перелетах до 5 часов.

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