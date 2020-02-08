Есть ли на борту врач: что делать, если стало плохо в самолете

Недомогания на борту – не редкость. Пассажиры часто сталкиваются с головной болью, шумом в ушах, тошнотой, головокружением, слабостью, приступами паники и другими неприятными симптомами, а украинский врач Елена Федченко даже приняла роды у гражданки Таиланда на борту самолета, которая летела из Катара в Таиланд. Українські Новини расскажут, что сделать, если на борту самолета пассажиру стало плохо. Почему появляются недомогания Во время полета тело человека подвергается значительным перегрузкам, которых в привычной жизни нет. Стресс при посадке и взлете, длительность путешествия, зоны турбулентности, маневры пилотов – все это плохо сказывается на всех системах организма. В такие моменты обостряются хронические болезни и возрастает риск попасть в больницу. Постепенно неприятные симптомы будут пропадать, и пассажиру будет все комфортнее чувствовать себя в самолете, но полностью избавиться от неприятностей во время перелета удается не всем. В группе риска находятся пассажиры, склонные к следующим клиническим состояниям: ишемическая болезнь сердца; стенокардия; гипертония; вегето-сосудистая дистония; патологии мозгового кровообращения; хронические заболевания желудка и кишечника; патологическая тревожность, нервозность; фобии; тромбоз, тромбофлебит; пневмония; астма, острые воспалительные заболевания дыхательных путей; отит. Добавим сюда тех, кто недавно перенес операции, восстанавливается после инсульта, беременных и пожилых людей. Как помочь себе во время перелета Есть несколько правил, следуя которым можно минимизировать риски того, что в небе станет плохо: накануне полета отказаться от физических нарезок, выспаться, постараться не нервничать; перед полетом не пить алкоголь, крепкий чай, кофе, энергетики, не есть жирную пищу; если на борту повышенная влажность, то следует чаще пить воду и отказаться от употребления сладких соков, чая и кое; если пассажир носит контактные линзы, то от них следует отказаться и надеть очки, чтобы избежать рези в глазах; надо одеться так, чтобы ткань не сковывала движения и не затрудняла вдыхание. Предпочтение лучше отдать натуральным тканям, чтобы кожа могла дышать; переедать на борту нельзя. Лучше съесть легкий сбалансированный ланч; во время длительных перелетов ухудшается циркуляция крови, сосуды резко сокращаются, от чего может разболеться голова, зашуметь в ушах и опухнуть конечности. Чтобы избежать этого, желательно взять с собой теплые носки и переобуться в салоне в них. А чтобы мышцы не затекали, можно делать расслабляющую гимнастику, но так, чтобы не мешать другим пассажирам; многие люди во время перелета страдают от перепадов давления в воздухе: закладывает уши, становится трудно дышать. Народные средства советуют в этих случаях пососать конфету, зевнуть, пожевать жвачку. Медики советуют сосудосуживающим спреем для носа; с головокружением и тошнотой помогает справиться переключение внимания. Иногда достаточно посмотреть в окно или сосредоточиться на любом предмете в салоне; люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны запастить лекарствами на случай, если им станет плохо. Чаще всего в такую аптечку входят успокоительные и средства и для снижения давления; часто причина ухудшения здоровья – это переживания. Нужно помнить, что самолет – наиболее безопасный вид транспорта, современные пилоты и стюардессы – это высоко квалифицированные специалисты, а здоровью пассажира ничто не угрожает. Важно помнить, что если со здоровьем пассажира случились серьезные проблемы, то пилот посадит самолет в ближайшем аэропорту, и пострадавшего немедленно госпитализируют. К кому обращаться, если стало плохо При любых заболеваниях нужно обратиться к бортпроводнице. В самолете обязательно есть аптечка, в которой найдутся анальгетики, болеутоляющие, капли для носа, антациды и антигистаминные средства. Также там скорее всего будет перевязочный материал, тонометры, глюкометры и градусники. Стоит помнить, что у стюардесс редко бывает медицинское образование. Бортпроводницы же умеют делать искусственное дыхание, определять шок, делать непрямой массаж сердца. Если сличается что-то экстренное, что по громкой связи среди пассажиров ищут врача, которого просят помочь. Как писали Українські Новини, есть несколько способов борьбы с укачиванием, головными болями, заложенностью носа и ушей во время авиаперелета. Тем временем, гендиректор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади предложил авиакомпаниям отказаться от бизнесс-класса на перелетах до 5 часов.