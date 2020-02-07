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07 февраля 2020, пятница, 20:49 237
Европа 2020-02-07T20:50:08+02:00
Українські Новини
Франция уменьшила ядерный арсенал до 300 боеголовок

Франция уменьшила ядерный арсенал до 300 боеголовок

Кира Молчанова
Франция, Ядерное оружие, Эммануэль Макрон, Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: capital.ua
Эмманюэль Макрон. Фото: capital.ua

Эммануэль Макрон, который недавно обговорил войну на Донбассе с Владимиром Путиным, призвал государства континента настаивать на "международной программе контроля над вооружениями". Об этом он заявил в своей речи в Военной академии (École de guerre) в Париже, — сообщает DW.

"Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок", - сказал Макрон. От считает, что этого достаточно для обеспечения ядерного сдерживания.

По его словам, европейские страны "не могут оставаться зрителями" в возможной гонке ядерных вооружений. По словам Макрона, он будет настаивать на создании "стратегического диалога" по проблеме ядерного устрашения. Кроме того, Макрон собирается предложить дорогим европейским главам поучаствовать в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы.

"Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере", – высказал опасение президент Франции.

Он призвал европейские страны активно контролировать ядерное вооружение в мире.

Как сообщали Українські Новини, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к более тесным отношениям с Россией, несмотря на длительные конфликты страны со своими соседями, завершения которых "можно ждать долго".

До этого Макрон отметил роль солдат Красной армии в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.

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