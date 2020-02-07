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  • На круизном лайнере зараженных коронавирусом трясет как от Паркинсона, а русские требуют алкоголь, - СМИ
07 февраля 2020, пятница, 16:46 1358
Общество 2020-02-07T16:47:57+02:00
Українські Новини
На круизном лайнере зараженных коронавирусом трясет как от Паркинсона, а русские требуют алкоголь, - СМИ

На круизном лайнере зараженных коронавирусом трясет как от Паркинсона, а русские требуют алкоголь, - СМИ

Ольга Фандорина
круизный лайнер, Коронавирус, Украинцы, Коронавирус в Китае
Лайнер Diamond Princess. Фото: cruiseindustrynews.com
Лайнер Diamond Princess. Фото: cruiseindustrynews.com

На круизном лайнере Diamond Princess японские медики протестировали на наличие вируса 273 человека. Число зараженных на судне достигло 61. Среди них - 28 граждан Японии, 11 американцев, 7 австралийцев, 7 канадцев, 3 из Гонконга, а также по одному из Аргентины, Великобритании, Новой Зеландии, Тайваня и Филиппин. Все они - члены экипажа корабля. "КП" в Украине" связались с одним  членов экипажа, он попросил не называть своего имени - не хочет потерять работу.

"На борту ходят слухи, что уже есть одна смерть. Говорят, погибла пожилая женщина, гражданка Канады. В целом дела плохи. Находиться тут страшно. Нам запретили общение с пассажирами. Отдыхающие закрыты в каютах. И в ближайшее время нас отсюда не выпустят", - рассказывает он. 

По его словам, ситуация с каждым днем ухудшается. Заканчиваются лекарства. Инсулина на борту нет совсем. Но больше всего люди боятся, что отключат вай-фай.

"Нам ничего не говорят. Мы все сами узнаем из новостей. Всех лишь успокаивают - говорят, все хорошо, ситуация под контролем. Некоторые русские бунтуют, требуют алкоголь, а его бесплатно не дают. По 30 долларов за 50 мл Jack Daniels. Очень дорого. Зато кормят всех тут бесплатно. Сегодня на завтрак был сэндвич с джемом и бутылка воды. Экономия. Но японские власти пообещали привезти еще еды", - сообщает собеседник.

Рассказал он и о тех, кто заболел.

"Вы просто не видели больных этим вирусом. Их постоянно дергает, как при болезни Паркинсона. А еще тут каждый второй кашляет. Больше всего смущает отсутствие каких-либо средств индивидуальной защиты. Всем выдали по несколько обычных масок, мы их обработали йодом и ходим, надеемся, что поможет", - сообщил украинец. 

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек. 

 Тем временем, украинцам в Ухани рассказали, как их эвакуируют.

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