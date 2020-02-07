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07 лютого 2020, пʼятниця, 16:23 5
Політика 2020-02-07T16:46:07+02:00
Українські Новини
Українцям в Ухані розповіли, як їх евакуюють

Українцям в Ухані розповіли, як їх евакуюють

Ольга Фандорина
Українці, Ухань, Коронавірус, коронавірус в Китаї, Евакуація людей
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

Українців з китайського Уханя попередньо планують вивезти 10 лютого ввечері. Таку інформацію поширюють серед українців в Ухані. Про це повідомляє ТСН.

Від консульства українці отримали попередній перелік заходів безпеки, які будуть супроводжувати евакуацію.

Тих, хто бажає поїхати, просять зібрати речі і бути готовими до виїзду вже рано вранці 10 лютого – за ними повинен приїхати відповідний транспорт. Перед посадкою стан здоров'я пасажирів перевірятимуть двічі – українська та китайська медичні бригади.

Українців просять одягнути маски і перебувати в них протягом транспортування, а також, по можливості, взяти запасні маски, щоб можна було їх міняти кожні кілька годин.

Крім того кожен українець повинен перед посадкою підтвердити свою згоду на проходження карантину в Україні.

Для пасажирів ввели обмеження на вагу багажу – сукупно не більше 30 кг, з яких в салон можна взяти не більше 7 кг

Як повідомляли Українські Новини, перші тести для виявлення коронавіруса прибули в Україну.

Раніше Моз оприлюднив нові дані про кількість смертей та заражень. Станом на 5 лютого в світі зафіксували 24, 5 тис. заражень.

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