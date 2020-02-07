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07 февраля 2020, пятница, 15:47 2409
Общество 2020-02-07T15:47:56+02:00
Українські Новини
В Карпатах выпало больше метра снега: спасатели предупредили об опасности

В Карпатах выпало больше метра снега: спасатели предупредили об опасности

Ольга Фандорина
Погодные условия, снежный покров, Карпаты, Сложные погодные условия

По состоянию на 7 февраля высота снежного покрова в Карпатах местами превышает 1 метр. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожежевская зафиксирована высота снежного покрова 67-125 сантиметров. Температура воздуха достигает -6 градусов. Снег свежий, рыхлый и слабо закреплен.

Кроме того, от 20 до 70 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Отмечается, что снег свежий, пылевидный и хорошо закреплен. Также наблюдаются карнизы и переметы. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4 градусов.

В Карпатах выпало больше метра снега

Как сообщали Українські Новини, снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности.

Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности.

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