Экс-министр экологии Злочевский купит "Газвыдобування"

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании ООО "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" приобрести более 50% ООО "Промышленная компания "Газвыдобування".

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"Предоставлено разрешение ООО "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Промышленная компания "Газвыдобування", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в нем.

Согласно информации в Едином реестре юрлиц, "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" ведет деятельность по управлению финансовыми рынками, занимается посредничеством по договорам о ценных бумагах или товарах и другую вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.

Конечным бенефициаром компании является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура возобновила и снова остановила расследование дела против Злочевского.

Ранее ГПУ вызвала Гонтареву, Злочевского и Филатова на допрос.

Также Луценко призывает сына Байдена дать показания относительно получения денег от компании Злочевского.