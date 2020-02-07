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07 февраля 2020, пятница, 15:09 51
Экономика 2020-02-07T15:30:03+02:00
Українські Новини
Экс-министр экологии Злочевский купит "Газвыдобування"

Экс-министр экологии Злочевский купит "Газвыдобування"

Григорий Яковенко
АМКУ, Газвыдобування, Николай Злочевский
Николай Злочевский. Фото: Українське Фото
Николай Злочевский. Фото: Українське Фото

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании ООО "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" приобрести более 50% ООО "Промышленная компания "Газвыдобування".

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"Предоставлено разрешение ООО "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Промышленная компания "Газвыдобування", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в нем.

Согласно информации в Едином реестре юрлиц, "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" ведет деятельность по управлению финансовыми рынками, занимается посредничеством по договорам о ценных бумагах или товарах и другую вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.

Конечным бенефициаром компании является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура возобновила и снова остановила расследование дела против Злочевского.

Ранее ГПУ вызвала Гонтареву, Злочевского и Филатова на допрос.

Также Луценко призывает сына Байдена дать показания относительно получения денег от компании Злочевского.

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