Экс-министр экологии Злочевский купит "Газвыдобування"

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании ООО "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" приобрести более 50% ООО "Промышленная компания "Газвыдобування". Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини. "Предоставлено разрешение ООО "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Промышленная компания "Газвыдобування", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в нем. Согласно информации в Едином реестре юрлиц, "Альянс ЭССЕТ Менеджмент" ведет деятельность по управлению финансовыми рынками, занимается посредничеством по договорам о ценных бумагах или товарах и другую вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг. Конечным бенефициаром компании является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура возобновила и снова остановила расследование дела против Злочевского. Ранее ГПУ вызвала Гонтареву, Злочевского и Филатова на допрос. Также Луценко призывает сына Байдена дать показания относительно получения денег от компании Злочевского.