Венграм Закарпатья нужно постепенно увеличивать количество предметов на украинском языке, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина должна изменить языковые нормы нового закона о среднем образовании для улучшения изучения государственного языка венграми Закарпатья.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с вице-премьер-министром по по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в пятницу, передают Українські Новини.

"Нам кажется, можно достичь того, чтобы венгры, проживающие в Украине, выучили государственный язык даже без того, чтобы постепенно количество украиноязычных предметов у них повышалась... Мы с большой радостью поможем и финансово, и методологически, и любыми способами ради того, чтобы преподавание на украинском языке венграм Закарпатья было более эффективным", - сказал он.

По его словам, и изучение государственного языка на высоком уровне, и использование родного языка в сфере обучения достижимы и могут быть соединены.

В то же время Сийярто заявил, что министр образования и науки Анна Новосад в ближайшее время срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья.

Он отметил, что понимает, что Украина хочет, чтоб все ее граждане разговаривали на украинском языке, однако Венгрия желает, чтобы венгры, проживающие на Закарпатье также имели возможность сохранить свой родной язык.

Как сообщали Українськi Новини, Петер Сийярто - противник украинского закона об образовании и языке, так как по его мнению, он нарушает права венгерского национального меньшинства. Глава МИД также назвал языковой закон "неприемлемым" и приписал его к антивенгреской политике

Тем временем, Зеленский проанализировал спорный языковой закон, но результаты пока держат в секрете.