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  • Из-за рынка земли украинцы могут временно остаться без субсидии, - Гончарук
07 февраля 2020, пятница, 14:37 23
Политика 2020-02-07T14:37:43+02:00
Українські Новини
Из-за рынка земли украинцы могут временно остаться без субсидии, - Гончарук

Из-за рынка земли украинцы могут временно остаться без субсидии, - Гончарук

Ольга Фандорина
Алексей Гончарук, Оплата, Субсидия, Рынок земли
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Украинцы, которые продадут свои земельные участки после запуска рынка земли, могут временно потерять право на субсидию, заявил 7 февраля премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина

Он обратил внимание, что это произойдет в случае, если продажа принесет владельцам земли существенный доход.

"Есть много критериев, по которым при начислении субсидии соответствующие органы оценивают платежеспособность. В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно", - сказал Гончарук.

При этом премьер отметил, что государство не будет лишать права на субсидию тех украинцев, которым действительно нужна помощь при оплате услуг ЖКХ.

Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля председатель "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что у фракции достаточно голосов для принятия парламентом законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли во 2-м чтении.

6 февраля, в день рассмотрения в Раде законопроекта о рынке земли, около 1 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестовали против открытия рынка земли.

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