Друг Богдана Вавриш строит незаконный ЖК на берегу Черного моря

Девелоперские компании, связанные с Андреем Вавришем и Дмитрием Исаенко, строят в историческом ареале Одессы на ул. Французский бульвар, 63/65 жилой комплекс "Kandinsky Odessa Residence". Хотя официально город позволил возвести там не жилой, а оздоровительный комплекс, пишут "Наші гроші".

В Одессе почти на берегу моря девелоперы строят жилой комплекс. Однако это строительство противоречит Генплану и выданным официальным документам, поскольку проводится на землях оздоровительного назначения с превышением разрешенной высотности в исторической части Одессы более чем вдвое.

Строительство развернулось на участке площадью 3,44 га в двухкилометровой охранной зоне Черного моря. Здесь когда-то находился государственный Санаторно-оздоровительный многопрофильный комплекс для детей с родителями "Магнолия". В 2011-м владельцами корпусов санатория стали одесские частные компании - ООО "Аверс" Константина Ткача и Геннадия Беседовского, и подконтрольные ему "Фэйм Групп" и "Транс Океан Тур". В том же году Одесский горсовет передал этим трем компаниям 3,44 га в аренду на 49 лет для обслуживания санатория "Магнолия". Кстати, арендная плата изначально составляла 1,44 млн грн в год, но в дальнейшем фирмы через суд уменьшили ее до 700 тыс. грн.

Фирмы постепенно уничтожали "Магнолию", и в 2014 году снесли практически все здания, расчистив место под новое строительство.

Несмотря на то, что участок передавалась в аренду для обслуживания корпусов "Магнолии", а новое строительство на его месте - это уже совсем другое целевое назначение участка, местные чиновники способствовали новой деятельности арендаторов. И в январе 2015 года выдали градостроительные условия и ограничения (ГУО) на застройку участка.

Управление архитектуры Одесского горсовета позволило свести на 3,44 га новый курортно-оздоровительный комплекс из 4 корпусов, одноэтажного паркинга и лечебно-диагностических помещений. При этом чиновники позволили высоту зданий - 73 метра (ориентировочно - 24 этажа).

После получения этого документа особого движения на объекте не происходило. Пока не нашелся инвестор. Им стало ООО "Одесаинвестбуд", которое в мае 2017 года заключило с арендаторами участка договор об организации строительства, получив функции заказчика строительства (относительно финансирования и осуществления строительных работ).

После этого заказчики в том же году получили экспертизу проектной документации объекта и разрешение на строительство корпусов курортно-оздоровительного комплекса с паркингом.

И вместо этого начали строить жилой комплекс.

Этот ЖК "Kandinsky Odessa Residence" будет состоять из четырех 21-этажных домов. Это соответствует тем четырем корпусам оздоровительного комплекса, которые чиновники разрешили строить.

По Генплану - участок относится к территории курортно-оздоровительного назначения. От соответствия Генплану в этой застройке осталось лишь название: "курортно-оздоровительный комплекс". И попытки не вспоминать открыто о квартирах, заменив их на "апартаменты".

Интересно, что арендаторы с новым инвестором дополнительно получили решения судов, где прописано правомерность выданных ГУО и разрешения на выполнение строительных работ. Так, в сентябре Окружной админсуд Киева рассмотрел иск "Одесаинвестбуду" к арендаторам участка, на котором новый инвестор требовал признать указанные документы неправомерными и отменить их. Но суд ожидаемо отказал.

По факту незаконных действий чиновников Одесского горсовета, которые своими действиями способствовали застройщикам, еще в сентябре 2017 было открыто уголовное производство.

Строительством ЖК "Kandinsky Odessa Residence" занимаются девелоперские компании SAGA Development, Perfect Group и Citex Development.

Владельцем SAGA Development является бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА Андрей Вавриш, известный также как друг руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Недавно Вавриш и Богдан представили президенту Владимиру Зеленскому проект переноса Офиса в Украинский Дом.

Perfect Group связывают с известным застройщиком Дмитрием Исаенко. Это экс-чиновник Минобороны и Минрегиону, который прошел в новую Верховную Раду по спискам "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука

По состоянию на 2017 г. Основатель ООО "Одесаинвестбуд" было ООО "Спецстройинвест-17" из группы компании Perfect Group. Сейчас же учредителями "Одесаинвестбуду" является компания "Спецмехбуд 21", Константин Барский, ООО "Гелинен" и кипрская компания Melonasa Holdings Ltd. Руководителем фирмы является Александр Бочков.

ООО "Спецмехбуд 21" входит в группу Perfect Group. Учредителями ООО "Гелинен" является Василий Редькович Алексей Заика. Последний является руководителем ООО "Андреевская", учредителем которого значится инвестфонд "Эверест", возглавляемый юристом Вавриша Дмитрием Овсием.

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