Инвесторы "Укрбуда" создали петицию: Зеленского просят вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов

Инвесторы жилых комплексов государственной строительной корпорации "Укрбуд" просят Президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Офиса Президента 23 ноября, передают Українськi Новини.

"Мы, более 13 000 семей инвесторов из Киева и многих других населенных пунктов Украины, которые приобрели жилье в 26 жилых комплексах Киева, строящихся под эгидой государственной строительной корпорации "Укрбуд", крайне обеспокоены критической ситуацией, что происходит на строительных площадках в течение последних 4-х месяцев, начиная с июля 2019 года (приостановление строительства и переноса сроков ввода в эксплуатацию объектов в год и более), неспособностью застройщика выполнять взятые на себя обязательства и имеем подозрение о хищении миллиардов гривен инвесторов с использованием имени государственной корпорации", - отмечается в ней.

При этом подчеркивается, что попытки инвесторов получить объяснения ситуации от руководства входящих в корпорацию компаний не увенчались успехом.

"Просим вас безотлагательно лично приобщиться к урегулированию кризисной ситуации, создав рабочую группу из представителей Офиса Президента, Кабинета Министров, КГГА, Государственной архитектурно-строительной инспекции, государственной строительной корпорации "Укрбуд", ООО "Укрбуд Девелопмент", ООО "ФК" Жилье-Капитал" и представителей инициативной группы инвесторов", - сказано в петиции.

Инициатором обращения на сайте указан Дмитрий Потапов.

По состоянию на текущий момент петиция набрала 965 подписей из 25 тыс. необходимых.

До конца сбора подписей остался 91 день.

Еще в начале октября генеральный директор входящей в корпорацию компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода сообщал, что компания намерена активизировать работу на строящихся объектах и ввести в эксплуатацию 5 проектов до конца года.

Кризисную ситуацию в компании Майборода связывает, в том числе, с низкой покупательной способностью из-за сезонного спада, политическими событиями и изменением курса доллара.

Как сообщали Українськi Новини, Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям".

Ранее "Укрбуд" планировал до конца года ввести в эксплуатацию 5 жилых комплексов в Киеве.