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07 февраля 2020, пятница, 10:23 83
Экономика 2020-02-07T10:26:08+02:00
Українські Новини
Одесса решила снизить тарифы на отопление

Одесса решила снизить тарифы на отопление

Ярина Вацяк
Новые платежки, Теплоснабжение, Тарифы на тепло, Отопление
Платежки. Фото: rambler
Платежки. Фото: rambler

Одесский городской совет решил снизить тарифы на отопление до 8% за декабрь 2019 года.

Об этом сообщила журналистам директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, передают Українські Новини.

"В декабре цена газа в тарифе была заложена на уровне 4 900 гривен, а цена газа приобретенного предприятием по факту – 4 200 гривен. Мы начали проводить соответствующие расчеты. Первоначально, цифры о том, что тариф будет снижен до 8% - подтверждаются. С чем связано недавнее вынесение этого вопроса на комиссию ЖКХ, когда мы заявили о скидке в 1%? Это связано с тем, что разные города в Украине применили методику (скидок) по-разному. Выяснилось, что наш первоначальный расчет был верным", - сказала Позднякова.

Она подчеркнула, что Одесса находилась на предпоследнем месте с конца по уровню тарифов.

Также она сообщила, что перерасчет будет проводиться и за январь.

Как сообщали Українські Новини, в то время как украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" снизит тарифы на теплоснабжение за декабрь на 22-23%.

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