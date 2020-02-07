Одесса решила снизить тарифы на отопление

Одесский городской совет решил снизить тарифы на отопление до 8% за декабрь 2019 года.

Об этом сообщила журналистам директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, передают Українські Новини.

"В декабре цена газа в тарифе была заложена на уровне 4 900 гривен, а цена газа приобретенного предприятием по факту – 4 200 гривен. Мы начали проводить соответствующие расчеты. Первоначально, цифры о том, что тариф будет снижен до 8% - подтверждаются. С чем связано недавнее вынесение этого вопроса на комиссию ЖКХ, когда мы заявили о скидке в 1%? Это связано с тем, что разные города в Украине применили методику (скидок) по-разному. Выяснилось, что наш первоначальный расчет был верным", - сказала Позднякова.

Она подчеркнула, что Одесса находилась на предпоследнем месте с конца по уровню тарифов.

Также она сообщила, что перерасчет будет проводиться и за январь.

Как сообщали Українські Новини, в то время как украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" снизит тарифы на теплоснабжение за декабрь на 22-23%.