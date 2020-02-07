Консула Украины в молдавских Бельцах подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, - СМИ

В изнасиловании 17-летней девочки в Молдове якобы подозревается сотрудник консульства Украины в Бельцах. Об этом сообщает nordnews.md.

Информация, как утверждается в статье, подтверждена источниками из местной прокуратуры и Инспектората полиции.

Преступление произошло в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Девушка подвергалась сексуальному насилию двумя лицами в возрасте 37 и 38 лет.

По данным анонимного источника, один из двух мужчин был задержан правоохранительными органами. Второго еще не задержали, учитывая, что у него дипломатический иммунитет.

Предварительно, несовершеннолетняя родом из района Сынжерей и проживает в Бельцах. Мать девочки уехала на работу за границу.

Представители консульства Украины в Бельцах информацию не комментировали. Заместитель главы бельцких прокуроров Александр Челак заявил, что не знает об этом деле. Пресс-служба городской полиции не подтвердила, но и не опровергла данные.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат от фракции "Слуга Народа" Роман Иванисов изнасиловал с друзьями женщину в 1995 году. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование несовершеннолетней. Однако позже Генпрокуратура опровергла информацию о подтверждении погашенной судимости депутата Рады Иванисова ("Слуга народа"). Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.