подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
07 февраля 2020, пятница, 00:13 15
Общество 2020-02-07T00:13:53+02:00
Українські Новини
Консула Украины в молдавских Бельцах подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, - СМИ

Консула Украины в молдавских Бельцах подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, - СМИ

Ольга Фандорина
Молдова, Консул, Бельцы, Изнасилование детей
Бельцы. Фото: comunist.md/
Бельцы. Фото: comunist.md/

В изнасиловании 17-летней девочки в Молдове якобы подозревается сотрудник консульства Украины в Бельцах. Об этом сообщает nordnews.md.

Информация, как утверждается в статье, подтверждена источниками из местной прокуратуры и Инспектората полиции.

Преступление произошло в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Девушка подвергалась сексуальному насилию двумя лицами в возрасте 37 и 38 лет.

По данным анонимного источника, один из двух мужчин был задержан правоохранительными органами. Второго еще не задержали, учитывая, что у него дипломатический иммунитет.

Предварительно, несовершеннолетняя родом из района Сынжерей и проживает в Бельцах. Мать девочки уехала на работу за границу.

Представители консульства Украины в Бельцах информацию не комментировали. Заместитель главы бельцких прокуроров Александр Челак заявил, что не знает об этом деле. Пресс-служба городской полиции не подтвердила, но и не опровергла данные.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат от фракции "Слуга Народа" Роман Иванисов изнасиловал с друзьями женщину в 1995 году. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование несовершеннолетней. Однако позже Генпрокуратура опровергла информацию о подтверждении погашенной судимости депутата Рады Иванисова ("Слуга народа").  Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

Больше новостей о: Молдова Консул Бельцы Изнасилование детей

Домой могут вернуться еще 100 пленных, - Пристайко
В Украину приедет глава МИД Венгрии, который блокировал сотрудничество Украины с НАТО
Новости
Снег в Киеве
Ночью Киев замело снегом 00:45
Консула Украины в молдавских Бельцах подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, - СМИ 00:13
Дорога в Одесской области. Фото: Нацполиция
В Одесской области около 70 авто застряли в снежных сугробах 23:56
Компания "Строительные проекты" обвинила АРМА и Нацполицию в незаконном блокировании ее помещений 23:52
Охрана Разумкова изменила правила после скандала с "пленками Гончарука" 23:23
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
больше новостей
Зверобой вручили подозрение о возможных угрозах Зеленскому, а Федина в ГБР не явилась
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok