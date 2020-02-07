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07 лютого 2020, пʼятниця, 00:13 7
Суспільство 2020-02-07T01:30:02+02:00
Українські Новини
Консула України в молдавських Бєльцях підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, - ЗМІ

Консула України в молдавських Бєльцях підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Молдова, Консул, Бєльці, згвалтування дітей
Бєльці. Фото: comunist.md/
Бєльці. Фото: comunist.md/

У зґвалтуванні 17-річної дівчинки в Молдові нібито підозрюється працівник консульства України в Бельцях. Про це повідомляє nordnews.md.

Інформація, як стверджується у статті, підтверджена джерелами з місцевої прокуратури і Інспекторату поліції.

Злочин стався в ніч з 4 на 5 лютого в місті Бельци в секторі Дачія. Дівчина піддавалася сексуальному насильству двома особами віком 37 та 38 років.

За даними анонімного джерела, один з двох чоловіків був затриманий правоохоронними органами. Другого ще не затримали, враховуючи, що у нього дипломатичний імунітет.

Попередньо, неповнолітня родом з району Синжерей і проживає в Бєльцях. Мати дівчинки поїхала на роботу за кордон.

Представники консульства України в Бельцях інформацію не коментували. Заступник голови бельцких прокурорів Олександр Челак заявив, що не знає про цю справу. Прес-служба міської поліції не підтвердила, але і не спростувала дані.

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутат від фракції "Слуга Народу" Роман Іванісов зґвалтував з друзями жінку в 1995 році. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Верховної Ради Романа Іванісова (Слуга народу) за зґвалтування неповнолітньої. Проте пізніше Генпрокуратура спростувала інформацію про підтвердження погашеної судимості депутата Ради Іванісова ("Слуга народу"). Зеленський у свою чергу заявив, що бажає розібратися в скандалі про судимості народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до згвалтування.

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