У Львов будет успешный день, а Рыбы могут смело экспериментировать — гороскоп на субботу

В Украине в этот день ожидаются морозы, но это не испортит настроение большинству знаков зодиака. Подробнее об астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака на субботу, 8 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овнам постоянно будет казаться, что только они работают, а все остальные ничего не делают. Звезды уверяют, что это из-за того, что Овны работают слишком быстро.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцы будут находиться в центре внимания. Многие будут обращаться к ним за помощью. Если Тельцы стремятся к лидерству, то именно в пятницу его добьются.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецы смогут продемонстрировать все свои качества с лучшей стороны. Звезды советуют не упускать этот шанс.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день у Раков могут обостриться давние проблемы со здоровьем. Звезды советуют не напрягаться сильно и прислушаться к своему организму.

Лев (23 июля – 22 августа)

Почти все дела Львов в этот день обречены на успех. Звезды советуют хорошенько поработать в субботу.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Утро субботы Девы проведут в домашних хлопотах, но вечером удастся отдохнуть. Наибольшее удовольствие в этот день Девы получат от общения с детьми.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В субботу Весы будут крайне обидчивыми. Звезды советуют не принимать слова окружающих близко к сердцу, либо постараться избежать общения с ними.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Этот день не предназначен для работы, ведь у Скорпионов все будет валиться с рук. Звезды советуют просто расслабиться и отдохнуть, а дела лучше отложить на другой день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу перед Стрельцами представиться много возможностей. Звезды советуют не медлить, иначе есть риск, что Стрельцы могут упустить что-то важное.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют провести день с близкими, ведь они очень сильно будут нуждаться в Козерогах.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям посвятить этот день обогащению своего внутреннего мира.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Этот день станет успешным для различных экспериментов. Рыбы смело могут исполнять свои давние мечты и желания. Особенно те, на которые раньше не решались

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Рыб и Весов ожидают перемены в жизни.