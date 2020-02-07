Морозы усилятся до -16 и заметет снегом: когда в Украину придет потепление

Масштабные снегопады накрыли почти всю территорию страны. Однако в Украине скоро снова изменится – снегопады и морозы терпеть осталось совсем недолго. После значительного похолодание на выходных с понедельника, 10 февраля начнет теплеть.

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 8 февраля, в Украине похолодает ночью даже до -15 градусов мороза. В частности, сильные морозы охватят Донбасс, в Харьковскую область и частично запад (в Черновицкой и Закарпатской областях).

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля.

В воскресенье, 9 февраля, мороз усилится до -16. В то же время, ожидаются сильные порывы ветра, что усилит холода.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля.

В начале следующей неделе в северных и западных областях ожидается потепление и дожди. В остальных регионах будет сухо и малооблачно. Днем столблики термометров в среднем поднимутся до +5…+9 градусов, а ночью будет 2-5 мороза. Однако на Востоке Украины ночные морозы будут покрепче – до -10…-13, но и в эти области скоро придет тепло.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля.

В Киеве в понедельник 10 февраля днем будет дождливо, ночью – без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем температура воздуха составит +5…+7, ночью -1…-3.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Харькове на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды во Львове на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Днипре на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Одессе на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Карпатах на месяц от Гисметео.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.