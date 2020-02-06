На Донбасі через негоду для вантажівок закрили частину траси

У зв'язку з погіршенням погодних умов було тимчасово обмежено рух на трасі Н-08 Запоріжжя-Маріуполь на ділянці між населеними пунктами Розівка та Бильмак. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції. Заборона стосується руху великогабаритного транспорту. Для великовагових транспортних засобів, автобусів та маршрутних таксі рух по автодорозі призупинено з 16.00 до 20.00. Легкових автомобілів заборона не стосується. Зараз на дорогах продовжує працювати снігоочисна техніка, поліцейські забезпечують її роботу і перенаправляють рух транспорту у безпечному напрямку. Як повідомляли Українські Новини, у четвер пройшли хуртовини з ураганним вітром і похолодання до -14. Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.