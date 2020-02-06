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06 лютого 2020, четвер, 22:42 5
Суспільство 2020-02-06T23:03:42+02:00
Українські Новини
На Донбасі через негоду для вантажівок закрили частину траси

На Донбасі через негоду для вантажівок закрили частину траси

Ольга Фандорина
Дороги, Негода в Україні, траса, перекриття траси
Зима. Фото: патрульна поліція
Зима. Фото: патрульна поліція

У зв'язку з погіршенням погодних умов було тимчасово обмежено рух на трасі Н-08 Запоріжжя-Маріуполь на ділянці між населеними пунктами Розівка та Бильмак. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Заборона стосується руху великогабаритного транспорту.

Для великовагових транспортних засобів, автобусів та маршрутних таксі рух по автодорозі призупинено з 16.00 до 20.00.

Легкових автомобілів заборона не стосується.

Зараз на дорогах продовжує працювати снігоочисна техніка, поліцейські забезпечують її роботу і перенаправляють рух транспорту у безпечному напрямку.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер пройшли хуртовини з ураганним вітром і похолодання до -14.

Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

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