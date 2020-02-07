Десять книг о любви, которые станут хорошим подарком на День святого Валентина

14 февраля отмечают не только День святого Валентина, а и Международный день дарения книг. Эти два праздника можно объединить, ведь книга станет хорошим подарком для второй половинки. О том, какие книги можно подарить на 14 февраля, расскажут Українські Новини.

Трилогия Джоджо Моес про Луизу Кларк

"До встречи с тобой", "Все та же я" и "После тебя" — расскажут историю Лу Кларк, чия жизнь перевернулась после того, как она встретила Уилла Трейнора. Первая книга долго продержался в списках бестселлеров The New York Times и даже была экранизирована.

Джейн Остин "Гордость и предубеждение"

Эта книга расскажет про отношения героїв девятнадцатого века. В то время об отншениях между людьми разного социального статуса не могло бать и речи. А Элизабет Беннет и мистер Дарси находяться именно в таком статусе. Сможет ли любовь победить устои того времени и не помешает ли им гордость?

Мэтт Хейг "Как остановить время"

Эта книга о жизни, времени и любви. Роман о мужчине, который потерял время, о женщине, которая его спасла, о неизбежности перемен.

Фредери Бегбедер "Любовь живет три года"

Главный герой произмедения Марк Марронье считает, что любовь живет три года. Сперва люди страстно любят друг друга, затем нежно и по-дружески, а потом им становится скучно. Причиной таких мисле стало тот факт, что ни одни отношения Марка не длились дальше 3-х лет. Сможет ли новая девушка изменить взгляды Марка или нет?

Светлана Талан "Когда ты рядом"

Леша хотел быть с Дашей всегда. Но корда он узнал Дашину тайну, то отвернулся от нее, как и ее родители. Даша должна переступить через это и жить дальше, несмотря даже на то, что она не знает как.

Сборник рассказов "Львов. Кофе. Любовь"

В сборнике представлены рассказы Натальи Гурницкой, Галины Вдовиченко, Дары Корний, Виктории Гранецкой, Ники Никалео, Татьяны Белимовой. Это истории про счастливых и влюбленных, брошенных и тех, кто потерял себя. Истории, пропитанные романтиков, запахом кофе и атмосферой Львова.

Владимир Лис "Остров Сильвестра"

Это книга, где переплетаются прошлое и будущее, любовь и борьба за свое "я", бегство и возвращении. История, в которой можно исправить будущее и изменить прошлое.

Наталья Гурницкая "Мелодия кофе в тональности кардамона"

Книга рассказывает о запретной любви юной девушки к женатому польскому шляхтичу. События этой истории разворачиваются во Львове XIX века.

Януш Вишневский "Одиночество в сети"

Эта книга виртуальной любви, которая стала реальностью. Смогут ли главные герои перенести чувства в реальных мир. Герои романа встретили в чате, а встреча вне сети станет для них настоящим испытанием.

Марк Леви "Между небом и землей"

У Лорен была обычная жизнь до того, как она попала в аварию и оказалась в коме, в шаге от смерти. И только Артур, который может видеть ее, способен вернуть девушку к жизни.

Как сообщали Ураїнські Новини, у каждой страны есть свои особенности празднования Дня святого Валентина.

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