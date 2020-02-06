Трамп на молитвенном завтраке раскритиковал демократов, назвав их нечестными и коррумпированными

В четверг президент США Дональд Трамп выступил на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, на котором подверг критике демократов, инициировавших процесс импичмента, и назвал их "нечестными и коррумпированными", а также обвинил некоторых своих политических оппонентов в использовании религии с целью оправдать неправильные действия.

В Национальном молитвенном завтраке участвуют законодатели - как христиане, так и представители других религий. Цель мероприятия - развитие межконфессионального диалога и сближения духовных традиций, пишет "Голос Америки".

"Как всем известно, моей семье, нашей большой стране и вашему президенту пришлось пережить страшное испытание по вине некоторых очень нечестных и коррумпированных людей", - заявил Трамп после долгих аплодисментов.

"Они сделали все возможное, чтобы уничтожить нас, и тем самым нанесли серьезный ущерб нашей стране. Они знают, что их действия неправильны, но ставят себя гораздо выше нашей большой страны", - добавил президент.

"Мне не нравятся люди, которые используют веру в качестве оправдания поступков, неправильность которых они сами осознают. И мне не нравятся люди, которые говорят, что молятся за вас, зная, что это не так", - сказал президент.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая исповедует католицизм, в декабре сказала, что не ненавидит Трампа и молится. Сенатор-республиканец Митт Ромни, который является мормоном, сослался на религиозные убеждения, объясняя свое решение проголосовать за признание Трампа виновным в злоупотреблении властными полномочиями. Кроме Ромни, никто из сенаторов за обвинительный приговор не голосовал.

Среди участников молитвенного завтрака, вице-президент Майк Пенс и его жена Карен Пенс, госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер, министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, министр труда Юджин Скалиа, министр здравоохранения Алекс Азар и министр образования Бетси Девос. В завтраке принимают участие представители законодательной власти - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти и ряд других членов Конгресса.

В мероприятии принимают участие священнослужители различных конфессий, а также руководители некоторых государств.

Как сообщали Українські Новини, Сенат США проголосовал против обвинений, выдвинутых в отношении президента Дональда Трампа.

25 сентября 2019 года Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора