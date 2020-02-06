Трамп на молитовному сніданку розкритикував демократів, назвавши їх нечесними і корумпованими

У четвер президент США Дональд Трамп виступив на Національному молитовному сніданку у Вашингтоні, на якому піддав критиці демократів, які ініціювали процес імпічменту, і назвав їх "нечесними і корумпованими", а також звинуватив деяких своїх політичних опонентів у використанні релігії з метою виправдати неправильні дії.

У Національному молитовному сніданку беруть участь законодавці - як християни, так і представники інших релігій. Мета заходу - розвиток міжконфесійного діалогу та зближення духовних традицій, пише "Голос Америки".

"Як усім відомо, моїй родині, нашій великій країні і вашому президенту довелося пережити страшне випробування з вини деяких дуже нечесних і корумпованих людей", - заявив Трамп після довгих оплесків.

"Вони зробили все можливе, щоб знищити нас, і тим самим завдали серйозної шкоди нашій країні. Вони знають, що їхні дії неправильні, але ставлять себе набагато вище нашої великої країни", - додав президент.

"Мені не подобаються люди, які використовують віру у якості виправдання вчинків, неправильність яких вони самі усвідомлюють. І мені не подобаються люди, які говорять, що моляться за вас, знаючи, що це не так", - сказав президент.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка сповідує католицизм, у грудні сказала, що не ненавидить Трампа і молиться за нього. Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який є мормоном, послався на релігійні переконання, пояснюючи своє рішення проголосувати за визнання Трампа винним в зловживанні владними повноваженнями. Крім Ромні, ніхто з сенаторів за обвинувальний вирок не голосував.

Серед учасників молитовного сніданку, віце-президент Майк Пенс і його дружина Карен Пенс, держсекретар Майк Помпео, міністр оборони Марк Еспер, міністр внутрішніх справ Девід Бернхардт, міністр праці Юджин Скаліа, міністр охорони здоров'я Алекс Азар і міністр освіти Бетсі Девос. У сніданку беруть участь представники законодавчої влади - спікер Палати представників Ненсі Пелосі, глава республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті і ряд інших членів Конгресу.

У заході беруть участь священнослужителі різних конфесій, а також керівники деяких держав.

Як повідомляли Українські Новини, Сенат США проголосував проти звинувачень, висунутих проти президента Дональда Трампа.

25 вересня 2019 року Палата представників ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського під час телефонної розмови.