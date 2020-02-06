Я очень довольна: мама Насти Каменских рассказала, как относится к Потапу

После того, как в мае прошлого года Потап и Настя Каменских отпраздновали свадьбу в элитном ресторане Fabius в Голосеевском районе Киева, Лидия Каменских, мама украинской певицы NK (Насти Каменских), рассказал, что Потап "подкупил" ее своим отношением к их семье и его часто сравнивают с отцом певицы.

Об этом Лилия Каменских в интервью программе "ЖВЛ", пишет "КП Украина".

По ее словам, продюсер называет тещу "мамой".

"Просто мою жизнь, я прожила в любви. И Настя это видела. Она видела, как мы любим, какое у нас уважение. Сколько лет мы вместе. И она, видимо, где-то хотела себе такую ​​судьбу. И говорила: "Мама, мне Леша мой немного напоминает нашего папу". Поэтому я очень довольна. И такого я зятя хотела", - призналась журналистам мама певицы.

Лидия также уточнила, что поддерживает решение пары вести здоровый образ жизни и иногда готовит для дочери и зятя полезные и вкусные блюда.

"Я знаю рецепт правильных котлеток. Я им готовлю. И бывает даже они не знают. Когда они были в Мексике, я знала, когда прилетят. Думаю – а приготовлю им котлетки. Они приедут, будут голодны. Я люблю их. Это же мои дети", - рассказала артистка.

О романе Потапа и Насти заговорили еще в 2013-м, когда пару засняли целующимися на одном из пляжей Кубы. Спустя три года артист признался, что не живет с продюсером Ириной Горовой и они уже два года как в разводе. С тех пор в соцсетях Насти и Потапа стали появляться похожие фото, что вновь подняло волну слухов об их отношениях.

Возлюбленные поженились 18 октября 2018 года, а еще спустя полгода устроили свадебное торжество, куда пригласили самых близких и друзей.

Отмечается, что Лидии Каменских 64 года. Вместе с Аллой Кудлай она была солисткой хора имени Веревки, где и познакомилась с будущим мужем, концертным директором Алексеем Жмуром. В ноябре 2019-го Лидия и Алла исполнили на "Вечере премьер" во Дворце "Украина" песню "А моя подруга така сучасна", которую написал для них Потап.

Как сообщали Українські Новини, Потап и Настя Каменских на частном самолете улетели в свадебное путешествие.

В день свадьбы Потап признался Насте Каменских в любви в клипе и пообещал красивых детей.