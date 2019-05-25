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25 мая 2019, суббота, 19:51 2021
Шоу-бизнес 2019-05-25T19:55:34+03:00
Українські Новини
Потап и Настя Каменских на частном самолете улетели в свадебное путешествие

Потап и Настя Каменских на частном самолете улетели в свадебное путешествие

В субботу, 25 мая, звездные молодожены Потап и Настя Каменских, которые праздновали свадьбу в элитном ресторане Fabius в Голосеевском районе Киева, отправились в свадебное путешествие.

На своей Instagram-странице Потап поделился фотографией, сделанной перед вылетом. 

На фото видно, что звезды переоделись в удобную одежду - джинсы, футболки и шорты. С одинаковыми чемоданами Louis Vuitton молодожены запечатлены на фоне частного самолета. 

Позже на своей Instagram-странице Настя Каменских выложила видео, сделанное уже на борту самолета. Новоиспеченные супруги пьют шампанское и нежно целуют друг друга.

 
 
 
 
 
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#honeymoon @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Как сообщали Українські Новини, в день свадьбы Потап признался Насте Каменских в любви в клипе и пообещал красивых детей.

Ранее Потап и Настя Каменских разослали приглашения на свадьбу с зашифрованными символами.

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