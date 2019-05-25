Потап и Настя Каменских на частном самолете улетели в свадебное путешествие

В субботу, 25 мая, звездные молодожены Потап и Настя Каменских, которые праздновали свадьбу в элитном ресторане Fabius в Голосеевском районе Киева, отправились в свадебное путешествие.\r\nНа своей Instagram-странице Потап поделился фотографией, сделанной перед вылетом. \r\n\r\nНа фото видно, что звезды переоделись в удобную одежду - джинсы, футболки и шорты. С одинаковыми чемоданами Louis Vuitton молодожены запечатлены на фоне частного самолета. \r\nПозже на своей Instagram-странице Настя Каменских выложила видео, сделанное уже на борту самолета. Новоиспеченные супруги пьют шампанское и нежно целуют друг друга.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n#honeymoon @realpotap\r\nПубликация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:37 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в день свадьбы Потап признался Насте Каменских в любви в клипе и пообещал красивых детей.\r\nРанее Потап и Настя Каменских разослали приглашения на свадьбу с зашифрованными символами.