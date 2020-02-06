Зеленский рассказал об обысках на "1+1": ему жаль, но он не вмешается

Президент Украины Владимир Зеленский не будет вмешиваться в ситуацию с обысками на телеканале "1+1" и в квартирах журналистов, которые проводила Служба безопасности Украины в рамках дела о прослушке в Кабмине. Об этом глава государства заявил во время визита во Львов, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, ему жаль, что в помещениях журналистов телеканала "1+1" были проведены обыски, однако он не будет вмешиваться в ситуацию.

"Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова.

СБУ настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1".