В Deutsche Bahn рассказали, что управлять компанией будут украинцы - а немцы будут консультировать

Deutsche Bahn готова в перспективе предоставить своих менеджеров Укрзализныци для консультаций. Об этом рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла в интервью DW.

"На начальном этапе речь пойдет о консультировании ... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в процессе управления. То есть управление УЗ будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но будет усилена нашими менеджерами", - отметил Пофалла.

Пофолла отметил, что предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения.

Он отметил, что в зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут начаться дальнейшие шаги.

При любых условиях, немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

Как сообщали Українські Новини, немецкие СМИ заявляли, что Deutsche Bahn могут предоставить лишь консультационную помощь "Укрзализныце", проблем они не решат.

Также Гончарук заявлял о намерениях кабмина передать акционерное общества "Укрзализныця" железнодорожной компании Deutsche bahn на 10 лет.