У Deutsche Bahn розповіли, що управляти компанією будуть українці - а німці будуть консультувати

Deutsche Bahn готова в перспективі надати своїх менеджерів Укрзалізниці для консультацій. Про це розповів член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла в інтерв'ю DW.

"На початковому етапі мова піде про консультування ... Якщо консультування буде мати успіх, можливо мова піде про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в процесі управління. Тобто управління УЗ буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде посилена нашими менеджерами", - зазначив Пофалла.

Пофолла зазначив, що попередні оцінки свідчать про існування потреби в оптимізації української залізниці з економічної точки зору.

Він зазначив, що в залежності від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть початися подальші кроки.

При будь-яких умовах, німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці.

Як повідомляли Українські Новини, німецькі ЗМІ заявляли, що Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не вирішать.

Також Гончарук заявляв про наміри кабміну передати акціонерне товариство "Укрзалізниця" залізничної компанії Deutsche bahn на 10 років.