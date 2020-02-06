В четверти школ Украины питание не соответствует нормам, - Госпотребслужба

В 25% ежедневных меню для детей, составленных в учреждениях общего среднего образования, выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

"В 2019 году было проработано почти 8 тыс. таких меню. Кроме того, за прошлый год рассмотрено почти 13,5 тыс. экземпляров двухнедельного меню, предоставляемых организаторами питания в территориальные органы Госпродпотребслужбы для согласования по выполнению норм натурального питания детей. Из них 25% были не согласованы и направлены на доработку", - говорится в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности председателя Госпродпотребслужбы Ольги Шевченко, несоблюдение норм вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания в заведениях образования.

По данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в заведениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись всего на 64-83%.

"В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса. Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение в питании детей биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

Также в ведомстве отметили, что выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается всего на 40-60%.

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