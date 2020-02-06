Водителей предупредили о сильном снеге в Киеве

Сегодня, 6 февраля, в Киеве вечером ожидается сильный снег и похолодание до -3. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КК "Киевавтодор" в Facebook.

Так, сообщается, что осадки продлятся ориентировочно до 20:00. Снег также ожидается и в пятницу.

"Первыми осадки встретят северо-западные окраины столицы. После осадков температура опустится до -3°C. Снег прогнозируют и в пятницу", - отмечается в сообщении.

Также в "Киевавтодоре" добавили, что 418 единиц снегоуборочной техники будут дежурить на исходных позициях, чтобы быстро очистить улицы в случае ухудшения ситуации на дорогах.

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