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06 февраля 2020, четверг, 19:30 59
Общество 2020-02-06T19:30:51+02:00
Українські Новини
Водителей предупредили о сильном снеге в Киеве

Водителей предупредили о сильном снеге в Киеве

Анна Рудык
Снег, Снег в Киеве, Киевавтодор, погода в Киеве
Снег. Фото: КГГА
Снег. Фото: КГГА

Сегодня, 6 февраля, в Киеве вечером ожидается сильный снег и похолодание до -3. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КК "Киевавтодор" в Facebook.

Так, сообщается, что осадки продлятся ориентировочно до 20:00. Снег также ожидается и в пятницу.

"Первыми осадки встретят северо-западные окраины столицы. После осадков температура опустится до -3°C. Снег прогнозируют и в пятницу", - отмечается в сообщении.

Также в "Киевавтодоре" добавили, что 418 единиц снегоуборочной техники будут дежурить на исходных позициях, чтобы быстро очистить улицы в случае ухудшения ситуации на дорогах.

Как сообщали Українські Новини, циклон с фронтами атакуют Украину: синоптик предупредила об усилении непогоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также в этом году львовские сурки Мишка, две Маруси и харьковский Тимка предсказали, что зиме конец. В то же время, согласно прогнозам синоптиков, весна будет позняя и затяжная ввиду нетипичной зима.

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