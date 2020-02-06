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06 февраля 2020, четверг, 18:35 939
Общество 2020-02-06T18:35:11+02:00
Українські Новини
Нефедов заявил, что на порно-шоу De Sad девушки не были голые и ничего ужасного он не сделал

Нефедов заявил, что на порно-шоу De Sad девушки не были голые и ничего ужасного он не сделал

Ольга Фандорина
Queen, Клуб Queen, Вечеринка, Максим Нефедов

Известный пранкер Джокер от имени нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук пообщался с главным таможенником Максимом Нефедовым, которого недавно сняли на видео в клубе Queen на вечеринке De Sad, где он поучаствовал в порно-шоу.

Переписку с Нефедовым Джокер выложил у себя в Телеграм-канале.

"Поговорил с главным Таможенником Нефедовым. От Жени Кравчук. Спросил, как быть со скандалом, в который вляпался антикоррупционер. Ночной клуб, принадлежащий российским бизнесменам, вечеринка De Sad, “порно-шоу”. Но Нефедов не видит в этом ничего страшного. Согласен, гендерный принцип соблюден. Девичник удался", - написал Джокер.

Судя по переписке, Джокер от имени Кравчук потребовал объяснения этого скандала поскольку "нужна официальная позиция фракции".

"Извини, в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девочки pj, не оголенные, я ничего ужасного не делаю", - ответил Нефедов.

Как сообщали Українські Новини, с назначением Нефедова выросло невыполнение таможней плана поступлений в бюджет.

5 июля Кабинет Министров Украины назначил руководителем Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

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