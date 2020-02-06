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06 лютого 2020, четвер, 18:17 3
Кабмін 2020-02-06T18:28:00+02:00
Українські Новини
Пристайко прокоментував чутки про його відставку і пожартував про можливу заміну

Пристайко прокоментував чутки про його відставку і пожартував про можливу заміну

Ярина Вацяк
МЗС, кадрові зміни, Кабмін, міністр закордонних справ, Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко вважає безпідставними чутки про його відставку.

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппом Кофодом, передають Українські Новини.

"Що стосується моєї можливої відставки... Моя домовленість з Президентом Зеленським була з самого початку, що ми працюємо до тих пір, поки я можу бути корисним. Я з Президентом Зеленським про це (про відставку) не говорив", - сказав він.

Пристайко зазначив, що готовий залишити посаду міністра і перейти на інше місце в дипломатії, оскільки вже маю великий досвід у цій сфері.

Міністр також зазначив, що хотів би отримати інформацію про відставку не від "джерел" з Офісу Поезидента, а особисто від Президента.

Він також жартома зазначив, що знає хорошу йому заміну, і вказав на що стоїть поруч міністра закордонних справ Данії Кофода.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Вадим Пристайко задекларував 2,07 млн гривень доходів за 2019 рік.

За 2018 рік Пристайко задекларував 2,8 млн гривень доходів.

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