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06 февраля 2020, четверг, 17:18 51
Силовые структуры 2020-02-06T17:26:40+02:00
Українські Новини
В ВСУ создали Командование медицинских сил

В ВСУ создали Командование медицинских сил

Ярина Вацяк
Минобороны, ВСУ, Медицина, Медицинские войска, Командование медицинских сил
Командование медицинских сил. Фото: armyinform
Командование медицинских сил. Фото: armyinform

Министерство обороны создало Командование медицинских сил в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом говориться на сайте информационного агентства Минобороны АрміяInform, передают Українські Новини.

Командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

С 2015 года по 2018 Хоменко был главным хирургом Минобороны и замначальником главного военного клинического госпиталя Минобороны.

Отмечается, что создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, который подчиняется Главнокомандующему ВСУ.

Хоменко сообщил, что создание новой структуры должно было произойти в 2021, но руководство руководящего и оборонного ведомства, и Генерального штаба инициировало ускорение реформ, в том числе и создания единого руководства.

Как сообщали Українськi Новини, В то время, как в Минобороны заявили, что прием в ряды ВСУ призывников 18- и 19-летнего возраста будет происходить исключительно с их согласия, Верховная Рада отменила закон о строевом уставе Вооруженных сил.

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