Ивано-Франковская область приостановила занятия в 17 школах из-за гриппа и ОРВИ

Ивано-Франковская область констатирует приостановление обучения в 17 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщила Ивано-Франковская областная государственная администрация.

По данным Ивано-Франковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, с начала эпидсезона в области ОРВИ заболели 79 755 человек, в том числе 55 996 детей до 17 лет (70,2%).

За указанный период госпитализированы 2 285 человек, из них 1 769 детей до 17 лет, что составляет 77,4%.

В течение 5-й недели 2020 года в области гриппом и ОРВИ заболели 6 266 человек, в том числе 4 335 детей до 17 лет, что составляет 69,2%.

Интенсивный показатель составил 455,8 на 100 тыс. населения против 324,3 на 4-й неделе, рост на 40,6%.

Выше среднеобластного показателя заболеваемость ОРВИ регистрировалась в Ивано-Франковске - 718,9 на 100 тыс. населения, Калушском - 689,5, Галицком - 456,8, Коломыйском - 559,7, Городенковском - 950,1 районах на 100 тыс. населения.

Госпитализированы 267 человек (4,3% от общего количества заболевших), из них 187 детей до 17 лет (70,0%).

Как сообщали Українські Новини, Волынская область приостановила занятия в 82 школах из-за гриппа и ОРВИ.